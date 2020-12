A história da linha de montagem

A linha de montagem é uma das grandes conquistas da fabricação moderna.

Desde a revolução industrial, as linhas de montagem têm permitido aos fabricantes fabricar produtos a um ritmo e escala sem precedentes.

Nos últimos 10 anos, entretanto, a linha de montagem e a própria máquina para montagem passaram por uma espécie de revolução. Com as novas tecnologias digitais agora comuns nas fábricas, a linha de montagem teve que se adaptar.

Este posto dará uma rápida história da linha de montagem, e descreverá como as novas tecnologias estão transformando uma das

O que é uma linha de montagem?

As linhas de montagem são sistemas de fabricação nos quais o trabalho em processo se move de uma estação para outra em seqüência. Novas peças são adicionadas ou novas montagens são feitas em cada estação de trabalho, resultando em um produto acabado no final.

A montagem racionaliza todo o processo de fabricação transportando os produtos semi-acabados de um processo para outro. Esta é uma melhoria maciça em relação aos métodos anteriores, onde rotas de produção complexas e processos desconectados acrescentavam complexidade às montagens.

Além disso, as linhas de montagem permitiram que os trabalhadores desenvolvessem conhecimentos específicos do processo que ajudaram a completar as linhas para operar de forma mais eficiente.

Como resultado, os fabricantes poderiam terminar produtos complexos como carros, aviões e máquinas industriais em um ritmo mais rápido e com mais precisão do que nunca com a máquina para montagem.

Um breve histórico da linha de montagem

Então, como chegamos aqui? Aqui está uma rápida história sobre a linha de montagem.

Fabricação antes da linha de montagem

Embora algumas formas de linhas de montagem existam há milhares de anos, foi somente nos últimos 100 anos que elas se tornaram um pilar fundamental das fábricas.

Ajuda a entender como os processos de fabricação foram projetados antes da linha de montagem.

Antes da Revolução Industrial, os objetos eram muitas vezes feitos de ponta a ponta por artesãos individuais. Se uma determinada montagem exigisse 20 peças e 30 passos para a fabricação, um único indivíduo trabalharia através da montagem em ordem, até produzir um produto acabado.

Como as linhas de montagem tornaram possível a produção em massa?

Com a revolução industrial, os fabricantes começaram a colocar os trabalhadores em tarefas especializadas.

Assim, para completar um único objeto, eles se especializaram em um único processo, como o corte, torneamento ou uma montagem manual específica.

No início do século 20, todas as peças estavam prontas para o surgimento da linha de montagem moderna.

Com o advento de peças intercambiáveis, transportadores elétricos e novos tipos de processos de usinagem, as linhas de montagem estavam prontas para fazer o mundo.

Henry Ford e a Linha de Montagem Automotiva

A fábrica automotiva é a primeira coisa em que muitas pessoas pensam quando ouvem “linha de montagem”. Henry Ford da Ford Motor Company é freqüentemente creditado por ter inventado a linha de montagem.

Entretanto, há alguma disputa sobre se Henry Ford inventou ou não a linha de montagem de automóveis.

De fato, muitos fabricantes estavam experimentando sistemas de linhas de montagem no século 20. De fato, a Ransom Olds, um dos primeiros inovadores da indústria automotiva, é creditada por ter inventado o primeiro sistema de linhas de montagem automotiva.

O consenso entre os historiadores parece ser que, embora Ford não tenha sido o primeiro, ele fez mais para fazer avançar a linha de montagem do que seus contemporâneos. A Ford estabeleceu metas de produção ambiciosas, estabeleceu taxas de produção mais rápidas do que seus pares e fez uma ciência de projeto de linha de montagem e equilíbrio de linha.

Nas linhas de montagem da Ford, um chassi vazio se tornou um carro completo em questão de horas, não de dias.

Este precedente foi rapidamente imitado e melhorado pelos concorrentes, levando a uma rápida evolução nos processos de fabricação e máquina para montagem.

Em meados do século, milhões de carros saíram das linhas de montagem da Ford, abrindo o caminho para a cultura de transporte do primeiro automóvel americano.